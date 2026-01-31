ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी, कहा- बड़ा नौसैनिक बेड़ा भेज रहा हूं, ईरानी जनरल भी बोले- हम जंग के लिए तैयार

ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कही ने कहा कि तेहरान 'फेयर न्यूक्लियर डील के लिए तैयार है, उसने कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए। अमेरिका के रुख में साफ़ विरोधाभास है। मिलिट्री हमला कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने पिछले जून में मिलिट्री स्ट्राइक की थी और अपने किसी भी मक़सद को पूरा नहीं कर पाए। वहीं, अमेरिकी बयानों पर ईरानी जनरल ने कहा कि अगर ट्रंप को लगता है कि वह एक जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं और फिर दो घंटे बाद ट्वीट कर सकते हैं कि यह खत्म हो गया है, तो वह गलत हैं। युद्ध में पूरा इलाका शामिल होगा, ज़ायोनी शासन से लेकर उन देशों तक जहां US के बेस हैं।