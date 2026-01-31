एपस्टीन फाइल्स में सामने आया जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर का नाम, यौन तस्करी के दोषी के घर…

ज़ोहरान ममदानी और उनकी मां मीरा नायर (फोटो- Gunther Eagleman™ एक्स पोस्ट)
एपस्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स के खुलासों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स समेत कई बड़ी-बड़ी हस्तियों के नाम इसमें सामने आए जिसके बाद हड़कंप मच गया। इसी कड़ी में अब मशहूर डायरेक्टर और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर का नाम एपस्टीन फाइल्स से जुड़ गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार देर रात इस स्कैंडल से जुड़ी नई फाइलें जारी की हैं जिनमें दावा किया गया है कि मीरा नायर 2009 में यौन तस्करी के दोषी घिसलेन मैक्सवेल के घर पर आयोजित एक पार्टी में शामिल हुई थी।
नए दस्तावेजों में एक ईमेल का जिक्र है, जो 21 अक्टूबर 2009 को पब्लिसिस्ट पेगी सीगल ने जेफरी एपस्टीन को भेजा था। इस ईमेल में उन्होंने लिखा कि मीरा नायर गिसलेन मैक्सवेल के टाउनहाउस से निकल रही हैं, जहां फिल्म अमेलिया की आफ्टर पार्टी आयोजित की गई थी। संदेश के अनुसार पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस भी मौजूद थे। ईमेल में फोटोग्राफर जीन पिगोजी जैसे नामों का भी जिक्र किया गया।
ईमेल में पेगी सीगल ने एक अन्य पार्टी का भी जिक्र किया, जो एक डिपार्टमेंट स्टोर के स्पोर्ट्सवेयर सेक्शन में आयोजित की गई थी। उन्होंने इसे अजीब बताते हुए लिखा कि हिलेरी स्वैंक और रिचर्ड गियर वहां मौजूद थे। इस मैसेज में स्टूडियो की रणनीति, प्रमोशन और आने वाले प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया गया है। इन टिप्पणियों ने ईमेल को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा शुक्रवार देर रात एपस्टीन की जांच से जुड़ी कुछ और फाइलों को सार्वजनिक किया गया था। इसमें 30 लाख (3 मिलियन) से ज़्यादा पन्नों के डॉक्यूमेंट्स और 2,000 से अधिक वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें शामिल थी।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग