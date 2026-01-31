एपस्टीन फाइल्स में सामने आया जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर का नाम, यौन तस्करी के दोषी के घर…

ईमेल में पेगी सीगल ने एक अन्य पार्टी का भी जिक्र किया, जो एक डिपार्टमेंट स्टोर के स्पोर्ट्सवेयर सेक्शन में आयोजित की गई थी। उन्होंने इसे अजीब बताते हुए लिखा कि हिलेरी स्वैंक और रिचर्ड गियर वहां मौजूद थे। इस मैसेज में स्टूडियो की रणनीति, प्रमोशन और आने वाले प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया गया है। इन टिप्पणियों ने ईमेल को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा शुक्रवार देर रात एपस्टीन की जांच से जुड़ी कुछ और फाइलों को सार्वजनिक किया गया था। इसमें 30 लाख (3 मिलियन) से ज़्यादा पन्नों के डॉक्यूमेंट्स और 2,000 से अधिक वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें शामिल थी।