Iran-US War: ‘वक्त खत्म…’ Trump की ‘गुप्त डेडलाइन’ से कांपा मिडिल ईस्ट, 1000 ड्रोन तैनात, क्या शुरू होगी जंग ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने साफ तौर पर दो बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली, अपने परमाणु कार्यक्रम पर तत्काल रोक लगाना और दूसरी, ईरान के अंदर हो रहे प्रदर्शनों पर हिंसा बंद करना। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि सैन्य कार्रवाई से पहले एक 'गुप्त डेडलाइन' तय की गई है। उधर, अमेरिका ने अपने इरादे जाहिर करते हुए इजराइल और सऊदी अरब को अरबों डॉलर के हथियारों की बिक्री करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा बेड़ा (Armada) भी खाड़ी की ओर बढ़ रहा है, जो वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी विशाल बताया जा रहा है।