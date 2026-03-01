बीजिंग जाने वाले थे ट्रंप, पर ईरान ने बिगाड़ा खेल! वाइट हाउस के इस एलान से दुनिया सन्न

यात्रा मूल रूप से अमेरिका-चीन संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, ताइवान और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए थी। ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें ईरान स्थिति पर भी चर्चा हुई, लेकिन यात्रा का जिक्र चीनी बयान में नहीं था। ट्रंप ने जोर दिया कि यह देरी युद्ध की वजह से है, न कि किसी असहमति से। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि राष्ट्रपति ईरान संकट पर फोकस करना चाहते हैं, जहां अमेरिका और इजरायल ने ईरानी संस्थाओं और उद्योगों पर हमले तेज कर दिए हैं।