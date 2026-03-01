Iran US War: ईरान युद्ध पर फोकस के चलते ट्रंप ने टाली चीन यात्रा, 5-6 हफ्ते बाद करेंगे दौरा

डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि वह इस महीने के अंत में चीन जाने वाले थे, लेकिन अब यह दौरा करीब 5 से 6 हफ्ते बाद होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए उनका अमेरिका में रहना ज्यादा जरूरी है।