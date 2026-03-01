ट्रंप का बड़ा दावा: ईरान में 7000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला, 100 नौसैनिक जहाज तबाह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों के बाद ईरान-अमेरिका युद्ध और भी चर्चा में आ गया है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे साफ है कि क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई लगातार तेज हो रही है और वैश्विक राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है।