16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप का बड़ा दावा: ईरान में 7000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला, 100 नौसैनिक जहाज तबाह

Iran-US War: ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा- ईरान में 7000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया, 100 से अधिक नौसैनिक जहाज नष्ट और मिसाइल-ड्रोन हमलों में भारी कमी आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 16, 2026

Iran-US War

Iran-US War | ईरान में अमेरिकी स्ट्राइक को लेकर ट्रंप ने गिनाए बड़े आंकड़े। (Image: ChatGPT)

Iran-US War: ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक, संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना ने ईरान में 7,000 से अधिक सैन्य और व्यावसायिक ठिकानों पर हमले किए हैं।

ट्रंप ने कहा कि इन हमलों के बाद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च क्षमता में लगभग 90% और ड्रोन हमलों में करीब 95% की कमी आई है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने उन फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया है जहां मिसाइल और ड्रोन बनाए जाते हैं।

100 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक जहाज तबाह होने का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पिछले डेढ़ सप्ताह में ईरान के 100 से अधिक नौसैनिक जहाजों को डुबो दिया गया या नष्ट कर दिया गया है। उनका कहना है कि अमेरिकी हमले लगातार जारी हैं और हर घंटे कई दिशाओं से नए हमले किए जा रहे हैं।

अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, इन अभियानों में ईरान के नौसैनिक जहाजों के साथ-साथ माइन-लेयर जहाज, ड्रोन बोट और अन्य सैन्य उपकरण भी निशाना बनाए गए हैं। इन ऑपरेशनों का उद्देश्य ईरान की समुद्री सैन्य क्षमता को कमजोर करना और क्षेत्र में जहाजरानी को सुरक्षित बनाना है।

हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ा तनाव

ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) भी वैश्विक चिंता का केंद्र बना हुआ है। यह समुद्री मार्ग दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यहां बढ़ते सैन्य तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर भी पड़ रहा है।

रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें खर्ग द्वीप (Kharg Island) जैसे अहम सैन्य और ऊर्जा केंद्र भी शामिल हैं।

संघर्ष जारी, बढ़ सकती है क्षेत्रीय अस्थिरता

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी यह संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ा सकता है। कई देशों ने हॉर्मुज हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है क्योंकि यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों के बाद ईरान-अमेरिका युद्ध और भी चर्चा में आ गया है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे साफ है कि क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई लगातार तेज हो रही है और वैश्विक राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

‘वो जिंदा भी है या नहीं…’ ट्रंप के बयान के बीच रूस पहुंचे मोजतबा खामेनेई? हमले में पैर गंवाने का दावा
विदेश
Mojtaba Khamenei

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

16 Mar 2026 10:55 pm

Hindi News / World / ट्रंप का बड़ा दावा: ईरान में 7000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला, 100 नौसैनिक जहाज तबाह

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स को ब्रेस्ट कैंसर, Donald Trump ने कही ये बात

Donald Trump And Susie Wiles
विदेश

नेपाल में तीर्थयात्रियों की सड़क हादसे में हुई थी दर्दनाक मौत, इंडियन एम्बेसी शवों को भारत लाने में जुटी

Nepal Road Accident
राष्ट्रीय

Iran-US War: हॉर्मुज को लेकर भारत का स्टैंड क्लियर, अमेरिका से युद्धपोत तैनाती पर कोई बात नहीं

Iran-US War
विदेश

ईरान का मुसलमानों के नाम पैगाम, मुस्लिम देशों की चुप्पी पर सवाल

Iran appeal to islamic countries
विदेश

दुबई पर हमला और इजराइल की 15 दिन की रणनीति: क्या होगा अगला कदम?

Iran Attack on Dubai
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.