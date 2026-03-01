Iran-US War: हॉर्मुज को लेकर भारत का स्टैंड क्लियर, अमेरिका से युद्धपोत तैनाती पर कोई बात नहीं

Iran-US War: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के साथ इस क्षेत्र में युद्धपोत भेजने को लेकर भारत की कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है।