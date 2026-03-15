Kharg Island Iran Attack: अमेरिका के खर्ग द्वीप पर हमले से चीन में क्यों मचा हड़कंप, पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें

ईरान से प्रतिदिन 10-15 लाख बैरल तेल का निर्यात होता है, जिसका बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। चीन की कई निजी रिफाइनरियां सस्ते ईरानी तेल पर निर्भर रहती हैं। खार्ग द्वीप पर किसी भी खतरे का मतलब है कि ईरानी तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसी आशंका के चलते चीन में कई जगह लोगों ने जल्दबाजी में ईंधन भरवाना शुरू कर दिया, जिससे पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं।