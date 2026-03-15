UAE के फुजैराह तेल टर्मिनल पर ईरान का हमला, कुवैत एयरपोर्ट को भी बनाया निशाना

ईरान के हमलों के कारण संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फुजैराह तेल टर्मिनल पर काम रोक दिया गया है। फुजैराह तेल टर्मिनल पर किया गया हमला इतना भीषण था कि दूर से ही धुएं के काले बादल दिखाई दिए। अधिकारियों को इन हमलों से लगी आग को बुझाने में घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस हमले में जॉर्डन का एक नागरिक घायल हो गया है। वहीं ईरान ने अल-धाफरा एयर बेस पर भी हमले का दावा किया है।