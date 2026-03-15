US-Israel-Iran War: मिडिल-ईस्ट जंग के चलते भारत ने उठाया बड़ा कदम, फारस की खाड़ी के पास भारतीय नौसेना तैनात

US-Israel-Iran War: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद मिडिल-ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इस युद्ध के कारण कई देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने एक अहम कदम उठाया है।