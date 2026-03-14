मिडिल-ईस्ट में जंग के बीच उत्तर कोरिया ने चौंकाया, 10 मिसाइलें दाग बढ़ाई टेंशन

North Korea missile launch: मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने शनिवार दोपहर 1:20 बजे राजधानी प्योंगयांग के सुनान इलाके से 10 मिसाइलें पूर्वी सागर की तरफ दागीं। इस कदम ने पड़ोसी देशों में सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण कोरियाई सेना ने बताया कि मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से सटे समुद्री क्षेत्र में गिरीं। जापान के कोस्ट गार्ड ने भी पुष्टि की कि मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में ही गिर गईं।