US-Israel vs Iran War: अमेरिका-इजरायल को ईरान की खुली धमकी, कहा- खून के एक-एक बूंद की कीमत चुकानी होगी

प्रवक्ता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कुद्स दिवस के बाद ईरान की सेना, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिज़्बुल्लाह ने मिलकर दुश्मन के खिलाफ 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' के तहत हमलों की 45वीं लहर शुरू की है। इस दौरान 'खैबर-शिकन' जैसी सटीक मिसाइलों और ड्रोनों से इज़रायल के उत्तरी कमांड और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें मुख्य रूप से हाइफ़ा, सीज़ेरिया और होलोन जैसे इलाकों के सैन्य परिसर शामिल बताए गए हैं।