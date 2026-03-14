US-Israel vs Iran: ‘भारत से रूसी कच्चा तेल खरीदने की भीख मांग रहा अमेरिका..’, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान

Abbas Araghchi Statement on Russia oil: ईरान पर अमेरिका और इजरायल हमले के बाद दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ा है। ऐसे में अब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने रूसी कच्चे तेल को लेकर अमेरिका को घेरा है। उन्होंने अमेरिका और ट्रंप प्रशासन पर तंज कसते हुए दावा किया कि वॉशिंगटन अब भारत सहित दुनिया के कई देशों से रूसी कच्चा तेल खरीदने की 'भीख मांग रहा' है, जबकि पहले वह ऐसे आयात को रोकने के लिए दबाव बना रहा था।