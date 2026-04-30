सीजफायर के नाम पर बड़ा धोखा! ट्रंप ने तैयार किया ईरान को ‘तबाह’ करने का खौफनाक ब्लूप्रिंट

Nuclear Issue: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता भले ही अटक गई हो, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक बार फिर बड़े सैन्य कदम उठाने की तैयारी में हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच अनिश्चितकालीन सीजफायर पर सहमति के बावजूद, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ट्रंप को इन नए सैन्य विकल्पों पर ब्रीफिंग देंगे। सूत्रों के अनुसार, ट्रंप शांति वार्ता में आए इस गतिरोध को तोड़ने या युद्ध खत्म करने से पहले ईरान को 'आखिरी झटका' देने के लिए बड़े सैन्य अभियानों को फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि यह परमाणु मुददे को लेकर ईरान को झुकने पर मजबूर कर देगा।