‘कचरे के डिब्बे में डालो अपनी पाबंदियां’, ईरान ने उड़ाया मजाक,अमेरिका की सरेआम फजीहत!

अमेरिका लंबे समय से ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे कूटनीतिक रूप से घेरने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन की योजना ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से रोक कर उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने की रही है। लेकिन, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों ने ईरान को एक मजबूत आर्थिक ढाल दे दी है। जानकारों का मानना है कि तेल की ऊंची कीमतों के कारण ईरान को मोटा राजस्व मिल रहा है, जिससे अमेरिकी पाबंदियों का असर काफी हद तक बेअसर साबित हो रहा है। ईरान का यह आक्रामक रुख इसी वित्तीय आत्मविश्वास का नतीजा है।