ट्रंप पर गोली चलाने वाले पर लगा अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास का आरोप, मिल सकती है यह कड़ी सजा

31 वर्षीय कोल टोमस एलन कैलिफोर्निया के टॉरेंस का निवासी है और पेशे से गेम डेवलपर और इंजीनियर बताया जा रहा है। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा हासिल की थी। उसके प्रोफेसर बिन टैंग ने कहा, वह बहुत अच्छा छात्र था, हमेशा क्लास में आगे बैठता था और बेहद विनम्र था। यह खबर सुनकर मुझे गहरा झटका लगा। जांच एजेंसियों को एलन के पास से एक मैनिफेस्टो भी मिला है, जिसमें उसने खुद को फ्रेंडली फेडरल असैसिन बताया और सरकार की नीतियों की आलोचना की। परिवार के अनुसार, वह लंबे समय से चरम विचार व्यक्त कर रहा था और अक्सर दुनिया को बदलने की बात करता था।