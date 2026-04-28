AI की जंग में बड़ा मोड़, चीन ने Meta की सबसे बड़ी डील पर लगाई रोक; जानें पूरा मामला

ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में एक सख्त निर्देश जारी किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि चीन अमेरिकी AI तकनीक को इंडस्ट्रियल स्केल पर चुरा रहा है। व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के निदेशक माइकल क्रैट्सिओस ने यह मेमो लिखा। साथ ही अमेरिका ने अमेरिकी पैसे को चीनी AI और सेमीकंडक्टर में जाने से रोकने के भी कड़े नियम बनाए हैं।