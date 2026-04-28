अफगानिस्तान पर फिर पाकिस्तानी हमला, 7 की मौत, 75 घायल, यूनिवर्सिटी को भी बनाया निशाना

अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कुनर विश्वविद्यालय की इमारतों और आसपास के क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब कुछ ही हफ्ते पहले काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र पर हुए हवाई हमले में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 269 लोगों की मौत हुई थी। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए या घायल हुए हैं।