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अफगानिस्तान पर फिर पाकिस्तानी हमला, 7 की मौत, 75 घायल, यूनिवर्सिटी को भी बनाया निशाना

Afghanistan University Attack: अफगानिस्तान के कुनर प्रांत में कथित पाकिस्तानी हमले में 7 लोगों की मौत और 75 घायल हुए, जिनमें कई छात्र शामिल हैं।

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भारत

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Devika Chatraj

Apr 28, 2026

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हमला (X)

Afghanistan Pakistan Conflict: अफगानिस्तान के पूर्वी कुनर प्रांत से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। पाकिस्तान द्वारा किए गए कथित हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, घायलों में कुनर यूनिवर्सिटी के छात्र और एक प्रोफेसर भी शामिल हैं। तालिबान सरकार का दावा है कि घायलों में करीब 30 छात्र हैं।

पाकिस्तान ने आरोपों को बताया झूठा

पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि न तो किसी विश्वविद्यालय और न ही रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया है। उन्होंने इन खबरों को फर्जी बताया है।

हमले में रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन का इस्तेमाल?

तालिबान सरकार के मुताबिक, इस हमले में मोर्टार और रॉकेट दागे गए। वहीं, कुछ अन्य सूत्रों का कहना है कि जेट विमानों और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। कुनर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने बताया कि पूरे कैंपस में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई।

आस-पास के लोगों ने क्या कहा?

असदाबाद शहर में रहने वाले पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता मतिउल्लाह शाहाब के अनुसार, हमले के समय वे विश्वविद्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूर थे। उन्होंने दोपहर करीब 2 बजे बमबारी की तेज आवाज सुनी। उन्होंने बताया कि लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर के केंद्र से भागते नजर आए और कई नागरिक घायल होकर अस्पताल पहुंचे।

यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान

अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कुनर विश्वविद्यालय की इमारतों और आसपास के क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब कुछ ही हफ्ते पहले काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र पर हुए हवाई हमले में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 269 लोगों की मौत हुई थी। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए या घायल हुए हैं।

तालिबान की कड़ी प्रतिक्रिया

अब इस घटना के बाद तालिबान सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उप-प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने इस हमले को गंभीर और अक्षम्य युद्ध अपराध बताया है। उन्होंने इसे क्रूरता का खुला प्रदर्शन और उकसाने वाली कार्रवाई कहा।

पाकिस्तान का तालिबान पर आरोप

पाकिस्तान का कहना है कि उसके हवाई हमले आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। उसका आरोप है कि तालिबान सरकार पाकिस्तान तालिबान (TTP) को पनाह दे रही है, जो पाकिस्तान में हमलों के लिए जिम्मेदार है।

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Updated on:

28 Apr 2026 09:07 am

Published on:

28 Apr 2026 08:49 am

Hindi News / World / अफगानिस्तान पर फिर पाकिस्तानी हमला, 7 की मौत, 75 घायल, यूनिवर्सिटी को भी बनाया निशाना

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