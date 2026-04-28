US-Iran War: क्या थमने वाला है युद्ध? 48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री

बता दें कि ईरान ने युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका को एक प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद अमेरिका में भी हलचल तेज हो गई है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ईरान की ओर से आए नए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की है।