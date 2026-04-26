’45 साल बाद फिर वही होटल, जब रीगन पर चलाई थी गोली’, अब ट्रंप के इवेंट में फायरिंग से मचा हड़कंप

घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक अधिकारी को गोली लगी लेकिन वह बच गया क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। उसे बहुत करीब से एक बंदूक से गोली मारी गई और जैकेट ने अपना काम किया। वह बहुत अच्छा है। वह बहुत अच्छी स्थिति में है, उसका मनोबल बहुत ऊंचा है, और हमने उससे कहा कि हम उससे प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते । उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के संविधान पर हमला है।