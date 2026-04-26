26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

वाशिंगटन हिल्टन होटल में गोलीबारी की घटना पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, जानें क्या कहा

Donald Trump Attack Video: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने अच्छा काम किया है। जिस अधिकारी को गोली लगी है, उसकी हालत सही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Apr 26, 2026

Attack on Donald Trump, Donald Trump Attack Video,

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रेस वार्ता (Photo-IANS)

Donald Trump Press Conference: वाशिंगटन हिल्टन होटल में हुई गोलीबारी की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ है। घटना में शामिल हमलावर को तुरंत पकड़ लिया है। सीक्रेट सर्विस ने अच्छा काम किया है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया है कि एक सुरक्षा अधिकारी को गोली लगी है, लेकिन उसकी हालत सही है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि आज रात जो भी हालात हुए, उन्हें हमने देखा है और मैं कहता हूं कि यह कोई खास सुरक्षित बिल्डिंग नहीं है। इसलिए व्हाइट हाउस में हम जो प्लान बना रहे हैं, उसकी सभी खूबियां हमारे पास होनी चाहिए। यह वास्तव में एक बड़ा कमरा है और यह बहुत ज़्यादा सुरक्षित है।

ट्रंप ने आगे कहा कि इसमें ड्रोन-प्रूफ और बुलेटप्रूफ शीशा लगा है। हमें वॉर रूम की ज़रूरत है। इसीलिए सीक्रेट सर्विस इसकी मांग कर रही है। वे 150 सालों से कई अलग-अलग वजहों से वॉर रूम चाहते थे, लेकिन आज थोड़ा अलग है क्योंकि आज हमें ऐसे स्तर की सुरक्षा चाहिए जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी।

हमारे संविधान पर हुआ हमला- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि यह सब कुछ अचानक हुआ। एक आदमी कई हथियारों से लैस होकर सिक्योरिटी चेकपाइंट पर घुस गया। इस दौरान सीक्रेट सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया और तेजी से एक्शन लेते हुए उसे पकड़ लिया। उन्होंने आगे कहा कि आदमी ने हमारे संविधान पर हमला किया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि घटना तब शुरू हुई जब उस आदमी ने वेन्यू के पास एक सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर हमला किया, जिसके बाद प्रोटेक्टिव टीमों ने तुरंत कार्रवाई की। संदिग्ध को तुरंत पकड़ लिया गया और हिरासत में ले लिया गया।

एक अधिकारी को लगी गोली

गोलीबारी की घटना का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि एक अधिकारी को लगी है, लेकिन वह बच गया, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। उसे बहुत करीब से बंदूक से गोली मारी गई और जैकेट ने अपना काम किया। वह बहुत अच्छा है। वह बहुत अच्छी स्थिति में है, उसका मनोबल बहुत ऊंचा है और हमने उससे कहा कि हम उससे प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं।

ये भी पढ़ें

हमले के बाद कैसे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
विदेश
Mojtaba Khamenei,Iran Supreme Leader,IRGC,Islamic Revolutionary Guard Corps

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Apr 2026 08:51 am

Published on:

26 Apr 2026 08:17 am

Hindi News / World / वाशिंगटन हिल्टन होटल में गोलीबारी की घटना पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, जानें क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Firing On Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में फायरिंग करने वाले की तस्वीर आई सामने, क्या ईरान से है संबंध?

Trump shooting, White house ballroom, Security checkpoint, Security breach, Washington hilton,
विदेश

ईरानी से जुड़े टैंकर को अमेरिका ने हेलिकॉप्टर से घेरकर रोका, हॉर्मुज में अब तक 37 जहाजों ने लिया यू-टर्न

Ships in Strait of Hormuz
विदेश

वाशिंगटन हिल्टन होटल में धमाकों के बाद चली गोली, डोनाल्ड ट्रंप भी थे मौजूद, देखें Video

विदेश

US-Iran Talk: अमेरिका और ईरान के बीच फिर फेल हुई वार्ता, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से ईरानी राष्ट्रपति ने कही बड़ी बात

Masoud Pezeshkian, Iran US tensions, Iran rejects US talks, US naval blockade Iran,
विदेश

ईरान और अमेरिका-इजरायल तनाव का फायदा उठा सकते हैं आतंकी संगठन, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

ISIS terrorists
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.