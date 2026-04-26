व्हाइट हाउस में धमाकों के बाद चली गोली, डोनाल्ड ट्रंप भी थे मौजूद, देखें Video

बाद में आई रिपोर्ट्स में बताया गया कि राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई। धमाकों की आवाज के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को तुरंत सुरक्षा घेरे में ले लिया गया, जबकि सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तेजी से बैंक्वेट हॉल में पहुंच गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही अधिकारी भीड़ के बीच से मंच की ओर बढ़े, किसी ने चिल्लाकर कहा कि रास्ता खाली करें, सर!