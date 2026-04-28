होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान ने रख दी 3 शर्तें, अब क्या करेंगे ट्रंप?

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर जारी है, लेकिन इसी के साथ तनाव की स्थिति भी बरकरार है। दोनों देश शांति समझौता करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक-दूसरे से सहमति नहीं बन रही है। इसी वजह से पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की शांति-वार्ता नहीं हो सकी। पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) से मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) रूस (Russia) पहुंचे, जहाँ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के साथ मीटिंग की। पुतिन ने इस युद्ध को खत्म कराने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) और परमाणु मुद्दे पर मामला अटका हुआ है। इसी बीच अब ईरान ने अमेरिका के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है।