28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान ने रख दी 3 शर्तें, अब क्या करेंगे ट्रंप?

Iran-US Talks: होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान ने 3 शर्तें रख दी हैं। क्या हैं ये शर्तें और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों को स्वीकार करेंगे? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 28, 2026

Strait of Hormuz

Strait of Hormuz

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर जारी है, लेकिन इसी के साथ तनाव की स्थिति भी बरकरार है। दोनों देश शांति समझौता करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक-दूसरे से सहमति नहीं बन रही है। इसी वजह से पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की शांति-वार्ता नहीं हो सकी। पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) से मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) रूस (Russia) पहुंचे, जहाँ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के साथ मीटिंग की। पुतिन ने इस युद्ध को खत्म कराने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) और परमाणु मुद्दे पर मामला अटका हुआ है। इसी बीच अब ईरान ने अमेरिका के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है।

होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान ने रख दी 3 शर्तें

ईरान और अमेरिका के बीच शांति-वार्ता की विफलता का बड़ा कारण ईरान का होर्मुज स्ट्रेट को खोलने से इनकार करना है। क्या हैं ईरान की शर्तें? आइए जानते हैं।

◙ होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी को हटाना।

◙ मिडिल ईस्ट में युद्ध को खत्म करना।

◙ ईरान के परमाणु प्रोग्राम के मुद्दे पर भविष्य में डिप्लोमैटिक तौर पर चर्चा।

अब क्या करेंगे ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान की 3 शर्तों पर अपनी टीम के साथ मीटिंग की है। अभी तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप इन शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि ईरान की शर्तों को मानने से ट्रंप इनकार कर सकते हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच पकिकस्तान में पहले दौर की शांति-वार्ता में कोई परिणाम नहीं निकला था, जिसके बाद अभी तक दूसरे दौर की शांति-वार्ता नहीं हुई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

28 Apr 2026 09:09 am

Published on:

28 Apr 2026 09:00 am

Hindi News / World / होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान ने रख दी 3 शर्तें, अब क्या करेंगे ट्रंप?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

अफगानिस्तान पर फिर पाकिस्तानी हमला, 7 की मौत, 75 घायल, यूनिवर्सिटी को भी बनाया निशाना

विदेश

ट्रंप पर गोली चलाने वाले पर लगा अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास का आरोप, मिल सकती है यह कड़ी सजा

White House Dinner Shooting
विदेश

इंडोनेशिया में भीषण ट्रेन हादसा, आमने-सामने भिड़ी दो ट्रेनें, 14 लोगों की दर्दनाक मौत

विदेश

AI की जंग में बड़ा मोड़, चीन ने Meta की सबसे बड़ी डील पर लगाई रोक; जानें पूरा मामला

China blocks Meta Manus acquisition
विदेश

US-Iran War: क्या थमने वाला है युद्ध? 48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री

Iran Russia relations Putin meeting
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.