इंडोनेशिया में भीषण ट्रेन हादसा, आमने-सामने भिड़ी दो ट्रेनें, 14 लोगों की दर्दनाक मौत

इस हादसे में बची एक यात्री ने अपनी आपबीती बताई, उन्होंने बताया कि यह अनुभव बेहद डरावना था। 29 साल की सौसान सारिफाह ने बताया कि वह काम से घर लौट रही थीं। उनकी ट्रेन जकार्ता से करीब 25 किलोमीटर दूर बेकासी तिमूर स्टेशन पर रुकी हुई थी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ट्रेन में दो बार अनाउंसमेंट हुआ और लोग उतरने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। हमें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यात्री एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े। कई लोग डिब्बों के अंदर ही फंस गए। सौसान ने कहा, मुझे लगा कि मैं दम घुटने से मर जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि मेरे नीचे दबे लोग जिंदा हैं या नहीं।