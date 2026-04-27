ईरान ने अमेरिका के पास भेजा नया प्रस्ताव, फिलहाल परमाणु मुद्दे पर बात नहीं, होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका के सामने रखी शर्त

Iran US Peace Talk: पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की कोशिशों के बीच एक नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। खबर है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव सीधे नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान फिलहाल सबसे पहले हालात को सामान्य करने और टकराव खत्म करने पर जोर दे रहा है। इस प्रस्ताव की खास बात यह है कि ईरान ने शुरुआत में परमाणु मुद्दे को किनारे रखते हुए तनाव कम करने की बात कही है। यानी पहले माहौल शांत किया जाए, उसके बाद ही संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा शुरू हो।