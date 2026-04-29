‘जल्द सुधर जाओ, वरना…!’ ट्रंप का ईरान को सीधा अल्टीमेटम, मिडिल ईस्ट में मची खलबली

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप । (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)
Diplomatic Tension: अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक रिश्ते हमेशा से ही बेहद उलझे हुए रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक नया और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बहुत सख्त और सीधी चेतावनी जारी की है। काफी समय से दोनों देशों के बीच चल रही महत्वपूर्ण कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। इसी गतिरोध के बीच ट्रंप ने साफ शब्दों में ईरान से कहा है कि वह "जल्द से जल्द समझदारी दिखाए।" ट्रंप के इस एक वाक्य ने पूरी दुनिया की राजनीति में खलबली मचा दी है।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य भू-राजनीतिक मुद्दों को लेकर पश्चिमी देशों के साथ जो बातचीत चल रही थी, वह फिलहाल पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है। ट्रंप हमेशा से ही अपने कड़े और आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस ठंडे पड़े मामले को अपने इस बयान से फिर से गर्मा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान महज कोई सामान्य सलाह नहीं है, बल्कि यह एक खुली धमकी है। उनका सीधा इशारा इस तरफ है कि अगर ईरान ने बातचीत की मेज पर आकर कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला और अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो आने वाले समय में उसे इसके भारी और अकल्पनीय नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।
ट्रंप के इस तल्ख बयान के सामने आते ही वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कूटनीतिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी आक्रामक भाषा से दोनों देशों के बीच की खाई और ज्यादा गहरी होगी। जहां एक ओर कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ इस बयान को 'मजबूत विदेश नीति' की निशानी मान रहे हैं, वहीं ईरान के भीतर इसे एक खुले उकसावे के रूप में देखा जा रहा है। ईरानी मीडिया और वहां के स्थानीय नेताओं ने इसे अमेरिका की 'अहंकारी कूटनीति' और 'दबाव बनाने की घटिया चाल' करार दिया है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ और अन्य सहयोगी देशों ने इस तल्ख बयानबाजी पर गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि वे किसी भी नए सैन्य या कूटनीतिक टकराव से बचना चाहते हैं।
इस हाई-प्रोफाइल बयान के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के अगले कदम पर टिक गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान का शीर्ष नेतृत्व इस बयान का कड़ा पलटवार करेगा या फिर खामोशी से अपनी अगली रणनीति बुनेगा? फालोअप के तौर पर यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या इस चेतावनी के दबाव में आकर रुकी हुई परमाणु बातचीत दोबारा शुरू होती है, या फिर बातचीत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसके अलावा, मौजूदा अमेरिकी प्रशासन इस भड़की हुई आग को शांत करने के लिए क्या कदम उठाएगा, यह भी आने वाले चंद हफ्तों में स्पष्ट हो जाएगा।
इस पूरे भू-राजनीतिक विवाद का एक बहुत बड़ा पहलू वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार से जुड़ा हुआ है। इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, दुनिया भर के शेयर बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता आ जाती है। मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव का माहौल है, और यह नया विवाद खाड़ी देशों की सुरक्षा और व्यापारिक समुद्री मार्गों विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य पर नया संकट खड़ा कर सकता है। इसके साथ ही, यह बयान ट्रंप की घरेलू राजनीति का भी एक अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसके माध्यम से वे अमेरिकी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वे आज भी सबसे कड़े फैसले लेने में सक्षम हैं।
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