‘जल्द सुधर जाओ, वरना…!’ ट्रंप का ईरान को सीधा अल्टीमेटम, मिडिल ईस्ट में मची खलबली

ट्रंप के इस तल्ख बयान के सामने आते ही वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कूटनीतिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी आक्रामक भाषा से दोनों देशों के बीच की खाई और ज्यादा गहरी होगी। जहां एक ओर कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ इस बयान को 'मजबूत विदेश नीति' की निशानी मान रहे हैं, वहीं ईरान के भीतर इसे एक खुले उकसावे के रूप में देखा जा रहा है। ईरानी मीडिया और वहां के स्थानीय नेताओं ने इसे अमेरिका की 'अहंकारी कूटनीति' और 'दबाव बनाने की घटिया चाल' करार दिया है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ और अन्य सहयोगी देशों ने इस तल्ख बयानबाजी पर गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि वे किसी भी नए सैन्य या कूटनीतिक टकराव से बचना चाहते हैं।