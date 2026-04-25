अमेरिकी डेलिगेशन से नहीं मिलना चाहते हैं ईरानी नेता, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में दावा

उन्होंने आगे संकेत दिया कि ईरान ने बातचीत फिर से शुरू करने के लिए एक सख्त शर्त रखी है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) से जुड़ी है। यह दुनिया भर में तेल परिवहन का एक अहम रास्ता है।

खान ने बताया कि ईरानी डेलिगेशन ने पाकिस्तान को साफ तौर पर बता दिया है कि बातचीत का दूसरा दौर आयोजित करने के लिए अमेरिका को सबसे पहले अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी हटानी होगी। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा कि ईरान लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि बातचीत का दूसरा दौर शुरू करने की शर्त के तौर पर अमेरिकी पक्ष हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर अपनी नाकेबंदी खत्म करे।