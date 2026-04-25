रूस ने खोली अमेरिका की पोल, तेल के लिए वेनेज़ुएला और ईरान के खिलाफ की सैन्य कार्रवाई

वेनेज़ुएला (Venezuela) के खिलाफ 3 जनवरी 2026 को अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर उनकी सेना ने देश की राजधानी काराकस समेत मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा शहरों में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस दौरान अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स यूनिट ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को किडनैप कर लिया। मादुरो के बाद डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। वहीं 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने इज़रायल (Israel) के साथ मिलकर ईरान (Iran) के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जो करीब 40 दिन चला। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच सीज़फायर चल रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। इसी बीच रूस (Russia) ने अमेरिका की पोल खोल दी है।