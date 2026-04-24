अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अब्बास अराघची पहुंचेंगे पाकिस्तान, बातचीत से हल निकालने की रहेगी कोशिश

Iran Foreign Minister Pakistan Visit: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इस वीकेंड पाकिस्तान दौरे पर पहुंच सकते हैं। इस संभावित यात्रा को अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव के बीच कूटनीतिक समाधान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अराघची एक छोटे सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा।