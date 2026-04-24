Patrika Explainer: ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली किस्मत, सेना प्रमुख से फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर, अब अमेरिका-ईरान युद्ध में बड़े किरदार

2025 में पाकिस्तान की संसद ने 27वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स (CDF) का पद बनाया गया। यह पद भी आसिम मुनीर को दिया गया। इस संशोधन के तहत सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को एकीकृत कमान के अधीन लाया गया। साथ ही आसिम मुनीर का कार्यकाल बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया, फील्ड मार्शल का पद आजीवन बना दिया गया और उन्हें पद से हटाने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की शर्त तय की गई। इन सभी बदलावों ने उनकी शक्ति और प्रभाव को काफी बढ़ा दिया, जिससे वे पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे हैं।