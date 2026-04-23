ट्रंप के बिगड़े बोल पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, अमेरिकी दूतावास ने दी सफाई, विवाद पर जारी किया स्पष्टीकरण

Trump India Hellhole Comment: भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच उस वक्त खटास देखने को मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत को लेकर एक विवादित पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में भारत को 'Hellhole' (नरक जैसा) देश बताया गया था। इस टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके बाद नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से भी स्पष्टीकरण जारी किया गया।