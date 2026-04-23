ट्रंप के बिगड़े बोल पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, अमेरिकी दूतावास ने दी सफाई, विवाद पर जारी किया स्पष्टीकरण

Donald Trump Controversial Remark on India (AI Image)
Trump India Hellhole Comment: भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच उस वक्त खटास देखने को मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत को लेकर एक विवादित पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में भारत को 'Hellhole' (नरक जैसा) देश बताया गया था। इस टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके बाद नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से भी स्पष्टीकरण जारी किया गया।
दरअसल, डोनल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक का पोस्ट साझा किया था। इस पोस्ट में अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता (Birthright Citizenship) का विरोध करते हुए भारत और चीन जैसे देशों के लिए 'Hellhole' शब्द का इस्तेमाल किया गया था। पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि लोग इन देशों से आकर अमेरिका में बच्चे पैदा करते हैं ताकि उन्हें आसानी से नागरिकता मिल सके।
भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपमानजनक बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने इन टिप्पणियों को देखा है। ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से जानकारी के अभाव में की गई हैं, पूरी तरह से अनुचित हैं और बेहद खराब (Poor Taste) हैं। ये बातें भारत और अमेरिका के उन रिश्तों की वास्तविकता को नहीं दर्शाती जो आपसी सम्मान और साझा हितों पर टिके हैं।"
भारत सरकार के कड़े रुख और विपक्ष (कांग्रेस) के विरोध के बीच नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने स्पष्टीकरण जारी किया। दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्म्स ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भारत को एक महान देश मानते हैं। प्रवक्ता ने ट्रंप के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए कहा, "राष्ट्रपति ने हमेशा कहा है कि भारत एक महान देश है और शीर्ष पर (पीएम मोदी) उनके एक बहुत अच्छे मित्र हैं।"
इस मुद्दे पर देश में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और अन्य विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि जब ट्रंप भारत का अपमान कर रहे थे, तब केंद्र सरकार चुप क्यों थी? हालांकि, विदेश मंत्रालय के बयान ने साफ कर दिया है कि भारत अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।
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