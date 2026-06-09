क्यूबा के तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप, अमेरिका के फ्लोरिडा और मेक्सिको तक महसूस हुए झटके

स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 20 सेकंड तक धरती कांपती रही, जिससे लोग घबराकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। 47 वर्षीय अर्थशास्त्री कारमेल डेलगाडो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शुरुआत में मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने कभी भूकंप का अनुभव नहीं किया था, इसलिए समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि यह भूकंप है, हम तुरंत बाहर निकल गए।