अमेरिका की नाराजगी बढ़ी, NATO में दरार? स्पेन को बाहर करने की चर्चा से बढ़ा विवाद

विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने NATO की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई यूरोपीय देशों को अब यह चिंता सता रही है कि अगर उन पर हमला होता है, तो क्या अमेरिका उसी तरह उनका साथ देगा। ईरान-इजराइल तनाव ने इस असमंजस को और बढ़ा दिया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि उनकी सरकार किसी ईमेल के आधार पर फैसले नहीं लेती। उन्होंने साफ किया कि आधिकारिक नीति और दस्तावेज ही उनके लिए महत्वपूर्ण हैं।