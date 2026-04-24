ट्रंप की हिटलिस्ट तैयार! सीजफायर टूटने के बाद ईरान पर युद्ध का खतरा, होर्मुज में हाई अलर्ट

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ था लेकिन बार-बार टूट रहा है। ट्रंप प्रशासन लगातार बातचीत का दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिका ने एक खतरनाक प्लान तैयार किया है। ईरान के साथ सीजफायर विफल होता है तो यूएस आर्मी होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के रक्षा ठिकानों पर हमला कर सकती है। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट हमला करने की योजना सामने आई है।