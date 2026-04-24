US-Iran War: अमेरिका की टेंशन बढ़ाने में जुटा ईरान, होर्मुज में और बिछाने जा रहा माइंस, रिपोर्ट में खुलासा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हम यह रास्ता खोल देते हैं तो ईरान रोजाना इससे 500 मिलियन डॉलर तक कमा सकता है, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक हम नहीं चाहते हैं कि उनकी माली हालत सही हो। उन्होंने ईंधन की कीमत बढ़ने के सवाल पर कहा कि मुझे मालूम है कि इसका प्रभाव दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन यह थोड़े समय के लिए होगा।

ट्रंप ने कहा कि शेयर बाजार अपने उच्चतम स्तर पर है। मुझे लगा था कि तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कीमतें उम्मीद से काफी अलग हैं। हमारे पास काफी समय है, मुझे इस मामले को सुलझाने की जल्दी नहीं है।