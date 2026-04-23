‘धरती पर नरक’ वाले बयान से अब पलट गए डोनाल्ड ट्रंप, बोला- ‘भारत एक महान देश’



दरअसल, ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी रेडियो होस्ट Michael Savage के पॉडकास्ट से जुड़ा एक कंटेंट शेयर किया था। इस कंटेंट में भारत, चीन और कुछ अन्य देशों के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें इन देशों को 'हेल-होल' यानी नरक जैसा बताया गया था। इस बयान को कई लोगों ने नस्लवादी और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पत्र भी शेयर किया। इस पत्र में अमेरिका के जन्मसिद्ध नागरिकता कानून पर सवाल उठाए गए थे। इसमें दावा किया गया कि कई लोग अमेरिका में सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए आते हैं ताकि उन्हें तुरंत नागरिकता मिल सके, और फिर वे अपने परिवार को भी वहां बुला लेते हैं। हालांकि, इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं रखा गया।