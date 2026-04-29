अमेरिका पर भी पड़ रहा होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का असर, ट्रंप को हो सकता है नुकसान

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव की वजह से होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को फिर से बंद कर दिया है। दुनिया के कई देशों पर इसका असर पड़ रहा है और इसी वजह से इन देशों ने ईरान से होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की अपील की है। ईरान के डिप्टी रक्षा मंत्री रेज़ा तलाई निक (Reza Talaei Nik) ने कहा है कि अगर अमेरिका और इज़रायल (Israel) बात मान लेते हैं, तो होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा। ईरान चाहता है कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट से अपनी नाकेबंदी हटा दे और इज़रायल की तरफ से लेबनान (Lebanon) पर किए जा रहे हमले बंद कर दिए जाए। यूं तो होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते अमेरिका का तेल नहीं गुज़रता और न ही इस जलमार्ग से अमेरिका व्यापार करता, लेकिन फिर भी इसके बंद होने से अमेरिका पर भी असर पड़ रहा है।