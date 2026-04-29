इज़रायली हमलों में हिज़बुल्लाह के 3 आतंकी ढेर, सीज़फायर की उड़ी धज्जियाँ

इज़रायली सेना के लगातार सीज़फायर उल्लंघन से हिज़बुल्लाह काफी नाराज़ है और उसने साफ कर दिया है कि एकतरफा सीज़फायर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, हिज़बुल्लाह ने ठान ली है कि इज़रायल के खिलाफ उसका अभियान जारी रहेगा। इसी वजह से साउथ लेबनान में हिज़बुल्लाह ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। हिज़बुल्लाह के लड़ाके न सिर्फ साउथ लेबनान में इज़रायली सैनिकों को निशाना बनाते हुए हमले कर रहे हैं, बल्कि नॉर्थ इज़रायल को भी निशाना बना रहे हैं और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हिज़बुल्लाह ने नॉर्थ इज़रायल के निवासियों को संबोधित करते हुए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हिज़बुल्लाह ने चेतावनी दी है कि उस इलाके में रहने वाले निवासी सुरक्षित नहीं हैं।