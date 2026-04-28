इज़रायल ने फिर तार-तार किया सीज़फायर, लेबनान में की बमबारी

इज़रायल (Israel) और हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के बीच लेबनान (Lebanon) में सीज़फायर तो चल रहा है, लेकिन यह सिर्फ नाम-मात्र का ही लग रहा है। अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सीज़फायर लागू करने और फिर उसे बढ़ाने की घोषणा के दौरान साफ कर दिया था कि इज़रायल अब लेबनान पर और हमले नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद इज़रायल आए दिन ही सीज़फायर का उल्लंघन कर रही है और अब एक बार फिर इज़रायली सेना ने साउथ लेबनान में बमबारी करते हुए हाहाकार मचा दिया है।