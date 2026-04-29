13 माह के मासूम का दर्दनाक अंत, ब्रिटेन में गे कपल ने गोद लिए बच्चे को यौन शोषण के बाद मार डाला, कैसे खुला राज?

प्रेस्टन डेवी नाम के इस बच्चे को जब जेमी वार्ले और उसके साथी जॉन मैकगोवान-फाजाकेर्ली (गे कपल) ने अप्रैल 2023 में गोद लिया, तो लगा कि इस बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। अदालत में जो बातें सामने आई हैं, वो रूह कंपा देने वाली हैं।