इजरायल ने लेबनान में पार कीं सारी हदें! 3 मेडिकल स्टाफ की मौत, क्या और भड़केगी जंग की आग ?

ईरान-इजरायल युद्ध (Video Screenshot)
Trump Statement :मध्य पूर्व में इस समय भू-राजनीतिक हालात बेहद नाजुक और तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है, तो दूसरी तरफ युद्ध के मैदान से दिल दहला देने वाली घटना घटी है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत ट्रंप के एक अहम बयान से हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर खलबली मचा दी है।
डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक सार्वजनिक बयान में दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका से संपर्क किया है। ट्रंप के अनुसार, ईरान चाहता है कि उस पर लगाई गई सख्त नाकाबंदी और आर्थिक प्रतिबंधों को अब समाप्त कर दिया जाए। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था और घरेलू दबावों से जूझ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ट्रंप का यह दावा सच है, तो यह कूटनीतिक दुनिया में एक बहुत बड़ा यू-टर्न हो सकता है।
जहां एक ओर कूटनीतिक बयानबाजी चल रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत खून से लाल है। लेबनान से आई एक बेहद दुखद खबर के अनुसार, इजरायली सेना के एक ताजा हमले में तीन मेडिकल स्टाफ की जान चली गई है। ये मेडिक्स युद्धग्रस्त इलाकों में घायलों की जान बचाने का काम कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार युद्ध में भी मेडिकल स्टाफ को निशाना नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इस घटना ने वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार संगठनों की चिंता बढ़ा दी है।
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने लेबनान में तीन स्वास्थ्यकर्मियों की मौत पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं ने इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
ट्रंप के बयान पर अभी तक व्हाइट हाउस या ईरान के आधिकारिक विदेश मंत्रालय की ओर से कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिपब्लिकन समर्थकों ने इसे ट्रम्प की कूटनीतिक ताकत के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है।
लेबनान सरकार: लेबनान ने इजरायल के इस कदम को सीधे तौर पर उकसावा बताया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इजरायल पर दबाव बनाने की अपील की है।
इस घटनाक्रम के बाद अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मौजूदा अमेरिकी प्रशासन ईरान की नाकाबंदी को लेकर कोई नरमी बरतेगा? इसके साथ ही, लेबनान में मेडिकल स्टाफ की मौत के बाद हिजबुल्लाह की ओर से जवाबी कार्रवाई होने की पूरी आशंका है, जिससे इजरायल की उत्तरी सीमा पर युद्ध और भड़क सकता है। आने वाले 48 घंटे कूटनीतिक और सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
इस पूरी खबर का एक महत्वपूर्ण पहलू विश्व अर्थव्यवस्था और अमेरिकी चुनाव हैं। यदि ईरान पर से नाकाबंदी हटती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वैश्विक गिरावट आ सकती है। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को अपने आगामी चुनाव प्रचार में एक 'शांतिदूत' और 'मजबूत नेता' की छवि बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेबनान का मुद्दा भी अरब और मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करने के लिए अमेरिकी राजनीति में अहम रोल निभा रहा है।
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