इजरायल ने लेबनान में पार कीं सारी हदें! 3 मेडिकल स्टाफ की मौत, क्या और भड़केगी जंग की आग ?

इस पूरी खबर का एक महत्वपूर्ण पहलू विश्व अर्थव्यवस्था और अमेरिकी चुनाव हैं। यदि ईरान पर से नाकाबंदी हटती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वैश्विक गिरावट आ सकती है। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को अपने आगामी चुनाव प्रचार में एक 'शांतिदूत' और 'मजबूत नेता' की छवि बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेबनान का मुद्दा भी अरब और मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करने के लिए अमेरिकी राजनीति में अहम रोल निभा रहा है।