Israel-Lebanon War: इजरायल पर हिजबुल्लाह का भीषण प्रहार: एक साथ दो बड़े हमलों से दहला बॉर्डर!

इस पूरे सैन्य तनाव का एक बहुत ही दर्दनाक पहलू आम नागरिकों का जीवन है। सीमा पर लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजरायल से लाखों लोग अपने घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। सीमावर्ती गांवों में सन्नाटा पसरा है, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है और लोगों में हर पल खौफ का माहौल रहता है। इसके साथ ही, यह संघर्ष अब एक 'तकनीकी युद्ध' बन चुका है, जहां इंसानी सैनिकों से ज्यादा आधुनिक ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक की असल परीक्षा हो रही है। आम लोगों की जिंदगी इस भू-राजनीतिक लड़ाई में पूरी तरह पिस कर रह गई है।