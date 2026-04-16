इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए है, और साथ ही वे लंबी शांति के लिए बातचीत भी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, "मैं उत्तर के उन निवासियों का समर्थन करता हूं जो मजबूती से डटे हुए हैं। इसके साथ ही, हमारी सेना हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। बिंट जेबेल में कड़ी लड़ाई चल रही है।" उन्होंने बिंट जेबेल को हिजबुल्लाह का एक प्रमुख गढ़ बताया और कहा, "हम बिंट जेबेल को हराने जा रहे हैं; हम वास्तव में हिजबुल्लाह के इस बड़े गढ़ को जड़ से खत्म कर देंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल लेबनान के साथ बातचीत कर रहा है जिसका उद्देश्य "हिजबुल्लाह को खत्म करना" और "ताकत के जरिए स्थायी शांति" पाना है।