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लेबनान के स्कूल में घुस गए इजरायली सैनिक, ह​थियारों का जखीरा देख कर फौरन हो गए अलर्ट, हमले के बाद भारी तबाही

Hezbollah Weapons: इजरायली सेना को लेबनान के बिंट जेबेल स्थित एक स्कूल से हिजबुल्लाह के 130 से ज्यादा खतरनाक हथियार मिले हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस आतंकी गढ़ को जड़ से खत्म करने का बड़ा ऐलान किया है।

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भारत

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MI Zahir

Apr 16, 2026

School of Weapons

इजरायली सेना ने लेबनान के बिंट जेबेल इलाके के स्कूल से हथियार बरामद किए ।( फोटो : ANI)

IDF : इजरायल और लेबनान में जंगी तनाव के बीच इजरायली सेना ने लेबनान में हथियारों का जखीरा बरामद किया है । सेना ने गुरुवार को बताया कि उन्हें बिंट जेबेल इलाके के एक स्कूल में हिजबुल्लाह के 130 से अधिक हथियार मिले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में सेना ने बताया कि इन हथियारों में कलाश्निकोव राइफल, पिस्तौल और अन्य हथियार शामिल हैं। IDF के अनुसार, हथियारों के साथ-साथ सैनिकों को हिजबुल्लाह के झंडे और इस आतंकी संगठन के अन्य निशान भी मिले हैं।

एक मिनट में 70 आतंकी ठिकाने किए नष्ट

इससे पहले आज ही आईडीएफ ने जानकारी दी थी कि उसने सिर्फ एक मिनट में हिजबुल्लाह के लगभग 70 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। X पर इसकी जानकारी देते हुए IDF ने बताया कि सैनिकों को दर्जनों हथियार मिले हैं। इनमें रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड, कलाश्निकोव राइफल, गोला-बारूद, ग्रेनेड, विमान भेदी मिसाइल व निगरानी करने वाले उपकरण और युद्ध का अन्य सामान शामिल है। सेना ने यह भी बताया कि एक अन्य अभियान में IDF के जवानों ने दर्जनों आतंकियों को मार गिराया है।

हिजबुल्लाह के इजरायल पर हमले

मी​डिया रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में इजरायली सेना के ठिकानों पर हुए दो ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने नाहरिया के पास इजरायली सेना के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए हैं। इस संगठन ने नाहरिया के उत्तर में स्थित लिमन बैरकों के पास एक इजरायली बस्ती को निशाना बनाकर दूसरा ड्रोन हमला करने की भी बात कही। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पिछले 24 घंटों में 39 सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है। इन हमलों में इजरायली बस्तियों, सैनिकों की टुकड़ियों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। इनमें दक्षिणी सीमा और उत्तरी इजरायल में आमने-सामने की झड़पें भी शामिल हैं।

बेंजामिन नेतन्याहू का बयान

इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए है, और साथ ही वे लंबी शांति के लिए बातचीत भी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, "मैं उत्तर के उन निवासियों का समर्थन करता हूं जो मजबूती से डटे हुए हैं। इसके साथ ही, हमारी सेना हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। बिंट जेबेल में कड़ी लड़ाई चल रही है।" उन्होंने बिंट जेबेल को हिजबुल्लाह का एक प्रमुख गढ़ बताया और कहा, "हम बिंट जेबेल को हराने जा रहे हैं; हम वास्तव में हिजबुल्लाह के इस बड़े गढ़ को जड़ से खत्म कर देंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल लेबनान के साथ बातचीत कर रहा है जिसका उद्देश्य "हिजबुल्लाह को खत्म करना" और "ताकत के जरिए स्थायी शांति" पाना है।

शांति की कोशिशें और बढ़ता तनाव

,इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत चल रही है, और इजरायली सुरक्षा कैबिनेट द्वारा युद्धविराम (सीजफायर) की संभावनाओं पर विचार करने की उम्मीद है। इन कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। लगातार बढ़ते तनाव के कारण दक्षिणी लेबनान के लोगों को अपने घर खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। (इनपुट: ANI)

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Published on:

16 Apr 2026 06:03 pm

Hindi News / World / लेबनान के स्कूल में घुस गए इजरायली सैनिक, ह​थियारों का जखीरा देख कर फौरन हो गए अलर्ट, हमले के बाद भारी तबाही

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