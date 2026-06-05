फिनलैंड ने तैयार किया दुनिया का सबसे सुरक्षित परमाणु कूड़ेदान, 1 लाख वर्षों तक नहीं होगा रिसाव

Finland’s Onkalo nuclear waste facility: परमाणु ऊर्जा ने दुनिया को स्वच्छ बिजली का बड़ा स्रोत दिया, लेकिन इसके साथ ऐसा रेडियोएक्टिव कचरा भी पैदा हुआ जो हजारों वर्षों तक खतरनाक बना रह सकता है। दशकों से दुनिया भर के देश इस कचरे के सुरक्षित निपटान का समाधान खोज रहे थे। अब फिनलैंड इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। फिनलैंड के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र युराजोकी के घने जंगलों के नीचे, जमीन से 433 मीटर गहराई में ‘ओनकालो’ नामक विशाल भूमिगत भंडारण केंद्र तैयार किया गया है। यह लगभग एक लाख वर्षों तक रेडियोएक्टिव कचरे को सुरक्षित रूप से बंद रखेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी लंबी अवधि में यह कचरा धीरे-धीरे क्षय होकर प्राकृतिक यूरेनियम अयस्क के सुरक्षित स्तर तक पहुंच जाएगा।