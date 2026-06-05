IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी का बड़ा खुलासा: दाऊद इब्राहिम की धमकियों के बाद क्रिकेट से बना ली दूरी

Lalit Modi: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के संस्थापक और पहले अध्यक्ष ललित मोदी ने सालों बाद खुलासा करते हुए बताया कि आखिर उन्होंने क्रिकेट से संन्यास क्यों ले लिया। 62 वर्षीय ललित मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की धमकियों से डर गए थे और इस कारण उन्होंने क्रिकेट से दूरी बनाने का फैसला किया। इस इंटरव्यू के दौरान ललित मोदी ने अपनी क्रिकेट के अलावा अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी कई बातें बताईं। उन्होंने ये भी माना कि आज भी दाऊद क्रिकेट में सट्टेबाजी करता है और उसका इस खेल में काफी प्रभाव है।