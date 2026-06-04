रजत पाटीदार की इंडिया ए में सीधे उपकप्तान के रूप में एंट्री, सैमसन फिर नजरअंदाज, गायकवाड़ बने कोहली के रिप्लेसमेंट

दरअसल, श्रीलंका में होने वाली ट्राई-सीरीज के लिए तिलक वर्मा की कप्तानी वाली 'इंडिया ए' टीम में पहले रियान पराग के चोटिल होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया था और उन्हें उपकप्तान बनाया गया था। लेकिन अब सीनियर टीम में विराट कोहली के चोटिल होने के बाद गायकवाड़ को अफगानिस्तान सीरीज के लिए मेन टीम में बुला लिया गया है। गायकवाड़ के जाने से 'इंडिया ए' में उपकप्तान का पद खाली हो गया, जिसकी वजह से बीसीसीआई (BCCI) ने अब धाकड़ बल्लेबाज रजत पाटीदार की 'इंडिया ए' स्क्वॉड में सीधे उपकप्तान के रूप में एंट्री करा दी है।