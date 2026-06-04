Bangladesh: शेख हसीना के देश से भागने के बाद पहली बार उनकी करीबी नेता सेलिना हयात आइवी जेल से रिहा!

Bangladesh Interim Government: शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने व रहमान सरकार बनने के बाद अब हसीना समर्थकों के लिए एक खुशखबरी है। अवामी लीग की एक प्रमुख नेता और नारायणगंज नगर निगम की पूर्व महापौर सेलिना हयात आइवी को कासिमपुर जेल से रिहा कर दिया गया है। आइवी की रिहाई पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के जमानत हासिल करने की एक और उल्लेखनीय मिसाल है, इससे पहले संसद की पूर्व अध्यक्ष शिरीन शर्मिन चौधरी को भी जमानत मिल चुकी थी। रिहाई के बाद, आइवी ने मौजूदा प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया और शासन में समावेशी दृष्टिकोण की वकालत की। आइवी ने पत्रकारों से कहा, 'मैं चाहती हूं कि सभी मिल कर एक मानवीय सरकार की स्थापना करें' और साथ ही सरकार से अपील की कि हिरासत में रखे गए अन्य निर्दोष व्यक्तियों के प्रति दया दिखाई जाए।