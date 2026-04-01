Lebanon Israel Tensions: लेबनान से बातचीत के बीच हिजबुल्लाह ने इजरायल के 13 शहरों पर किए ताबड़तोड़ हमले

Lebanon Israel talks: अमेरिका-ईरान और इजरायल के बीच भले ही जंग थम गई हो, लेकिन मध्य-पूर्व में हालात अभी भी तनाव पूर्ण है। हालांकि शांति स्थापित करने को लेकर कोशिशें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में एक तरफ दो दिन में अमेरिका और ईरान के बीच फिर बातचीत हो सकती। वही, अमेरिकी की मध्यस्थता में मंगलवार को वाशिंगटन में लेबनान और इजरायल के बीच 33 साल बाद पहली बार बातचीत हो रही है। हालांकि शांति के प्रयासों के दौरान हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के 13 शहरों को रॉकेट से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की ओर जारी बयान में कहा गया कि उसने शाम 6:15 बजे (15ः15 GMT) किरयात शमोना, मेटुला और 11 अन्य कस्बों को एक साथ रॉकेट हमले किए गए।