ईरान-अमेरिका वार्ता: राष्ट्रपति मैक्रों ने तेज की कूटनीति, तेहरान बातचीत की मेज पर लौटने को तैयार

Emmanuel Macron on US Iran tensions: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक राजनयिक मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका को तेज कर दिया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रुकी हुई शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ अलग-अलग बातचीत की है। यह राजनयिक प्रयास ऐसे समय में हो रहा है, जब होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। वर्तमान में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी लागू है।