Strait of Hormuz पर आ गया ब्रिटेन के पीएम का बयान, फ्रांस और यूके मिलकर करेंगे रक्षात्मक मिशन का नेतृत्व



दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति इसी जलडमरूमध्य से होती है, और इसके बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। स्टार्मर ने बताया कि इस विषय पर आगे की रणनीति तय करने के लिए अगले सप्ताह लंदन में एक और बैठक आयोजित की जाएगी। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन-फ्रांस की इस पहल का समर्थन नहीं किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि नाटो ने उनसे सहायता के बारे में संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जरूरत के समय नाटो उपयोगी साबित नहीं हुआ।